Affaire Pape Cheikh Diallo : les aveux explosifs de «Modou G.» qui enfoncent l’animateur

La brigade de recherches de Keur Massar a arrêté une 41e personne dans le cadre de son vaste coup de filet contre un réseau se livrant à des actes contre-nature, entre autres délits. Selon Libération, il s’agit d’un ressortissant camerounais nommé «Stephan» et qui se faisait appeler «Modou G.» dans une plateforme de rencontres homosexuelles.

Le journal rapporte que, face aux enquêteurs, il a fait des aveux explosifs qui enfoncent Pape Cheikh Diallo, concerné par la première vague d’arrestations dans ce dossier explosif. «Le mis en cause a avoué qu’il était le proxénète attitré de [l’animateur], à qui il cherchait des partenaires. Mieux ou pire, lui-même se définit comme un amant de l’animateur avec qui il a eu des rapports sexuels à plusieurs reprises», rapporte Libération.

Le quotidien d’information de signaler : «Ces aveux, reliés à d’autres, révèlent que Pape Cheikh Diallo, à travers sa vie secrète, avait plusieurs amants.»

Les personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête sont poursuivies pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.





























































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