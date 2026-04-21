Affaire Pape Cheikh et Cie- Encore 5 individus arrêtés !

Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs, aux fins d'en savoir davantage sur cette procédure à l'actif de la maréchaussée, est en mesure de révéler que les 5 individus, ci-après, sont entre les mains des enquêteurs de la BR de Keur Massar. Il s'agit du commerçant, établi à Saly et répondant au nom de Moussa Diop, l'agent de sécurité routière (Mbaye Sall), l'artisan (Moussa Diallo), du tailleur Birane Diop et de l'agent commercial Serigne Saliou Diouf habitant Kounoune.



C'est désormais un secret de polichinelle, l'enquête menée, de mains de maitre, par la Brigade de recherches de Keur Massar dans l'affaire dite " Pape Cheikh Diallo et Cie ", repose en grande partie sur l'exploitation systématique des téléphones portables saisis sur la première vague de mis en cause. Ce qu'on appelle l'effet domino, autrement dit, les enquêteurs utilisent les messages, vidéos et listes de contacts trouvés dans les appareils pour identifier de nouveaux suspects.



En tous les cas, le dossier a pris une ampleur spectaculaire, passant de 12 interpellations au début de l'enquête en février à plus de 72 arrestations enregistrées.







Dakarposte y reviendra amplement !

