Affaire West Africa Energy : La Chambre d’accusation annule l’ordonnance de renvoi contre Samuel Amète Sarr

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, réunie en audience le 27 janvier 2026, a annulé l’ordonnance de renvoi de Samuel Amète Sarr devant le tribunal de police correctionnelle, selon l’un de ses avocats Me Baboucar Cissé. Cette décision met également fin à l’ordonnance de soit-communiqué rendue dans le cadre de la procédure dite West Africa Energy dans lequel, l’ancien ministre de l'Energie, Samuel Sarr, a été placé sous mandat de dépôt.

L’ordonnance annulée avait été prise par Makha Barry, juge d’instruction du 2ᵉ cabinet du Tribunal de grande instance de Dakar, à l’issue de l’instruction ouverte contre Samuel Amète Sarr. Saisie par la défense, la Chambre d’accusation a estimé que les conditions légales du renvoi n’étaient pas réunies, entraînant ainsi l’annulation de l’ensemble des actes contestés.

Cette décision judiciaire est accueillie comme une victoire majeure par Samuel Amète Sarr, qui n’a cessé de contester les faits mis à sa charge et de clamer son innocence depuis l’ouverture de la procédure. Elle vient renforcer la position de la défense, qui dénonçait des irrégularités dans la conduite de l’instruction.

En revanche, ce revers constitue un camouflet pour les parties civiles, Moustapha Ndiaye et autres , ainsi que pour l’instruction menée par le juge saisi du dossier. La défense de Samuel Amète Sarr avait notamment évoqué une instruction marquée par un acharnement et un manque d’impartialité.

























































seneweb