Décédée hier, Halima Gadj sera finalement inhumée demain au cimetière musulman de Yoff

Comme révélé par dakarposte, Halima Gadj s'est éteinte à l'âge de 36 ans des suites d'un malaise.



Aux dernières nouvelles, cette dame, à la beauté aristocratique (machallah), sera inhumée demain (mercredi 28 Janvier 2026) au cimetière musulman de Yoff. Auparavant, une cérémonie de levée du corps est prévue à 11h à l'hôpital Idrissa Pouye ex CTO sis à Grand Yoff.



Inutile d'être devin pour subodorer que la cérémonie va réunir de nombreuses célébrités du monde audiovisuel, entre autres figures artistiques et anonymes.



Actrice, consultante mode, mannequin et entrepreneuse, la défunte, qui laisse orphelin son petit-frère Kader Gadj (également acteur), une fille (Rabya), une maman, était une icône incontestée du monde artistique africain, révélée au grand public international par son rôle emblématique de Marième Dial dans la série à succès Maîtresse d'un homme marié.



Toute la rédaction de dakarposte compatit encore une fois et présente ses condoléances émues au Sénégal , voire l'Afrique.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah islamique!





