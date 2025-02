Affaire des 125 milliards : mandat de dépôt requis contre Amadou Sall et plusieurs suspects

Selon le journal Libération, le procureur du Pool judiciaire financier (PJF) a requis le placement sous mandat de dépôt de plusieurs suspects, dont Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall.



D’après les révélations du quotidien, neuf personnes, ainsi qu’un individu non identifié (X), sont mises en cause dans cette affaire. Parmi elles, seul Mamadou Daff, ancien directeur général de la Couverture Maladie Universelle (CMU), échappe pour l’instant à une détention préventive, malgré des soupçons sur un virement suspect de 35 millions de francs CFA.



L’implication d’Amadou Sall



Amadou Sall se retrouve particulièrement exposé dans ce dossier en raison de bons de caisse d’une valeur de 10 milliards de francs CFA. Nos confrères révèlent qu’une partie de ces fonds a été transférée sur le compte de la société Woodrose Investment Ltd, hébergé à la NSIA.



Des proches d’Amadou Sall, actuellement au Maroc, assurent que ces bons de caisse proviennent de la vente d’un terrain offert par l’ancien président Macky Sall à son fils en 2014. Selon eux, c’est Farba Ngom qui s’était chargé de la transaction dans le cadre d’un partenariat, expliquant ainsi les mouvements de fonds entre lui et la société Woodrose Investment Ltd. « Amadou Sall dispose de tous les justificatifs », affirme l’un de ses proches.



D’après la CENTIF, bien que cette entreprise soit enregistrée au nom de Ndèye Seynabou Ndiaye, celle-ci aurait octroyé une procuration à Amadou Sall pour la gestion du compte, suggérant qu’il pourrait être le véritable bénéficiaire économique des fonds. Cette situation renforce les soupçons des enquêteurs et justifie, selon le PJF, la nécessité de son placement sous mandat de dépôt.



L’affaire suit désormais son cours devant la justice, et la question du placement en détention des suspects sera tranchée par le juge en charge du dossier dans les prochaines heures.

















































Le Soleil