Affaire des 200 millions volés- Les neuf policiers condamnés à deux ans de prison ferme en sus de paiement de... 300 millions f CFA dommages et intérêts

Et, l'on reparle de cette fameuse affaire des neuf policiers arrêtés par la DIC qui auraient volé 200 millions de FCFA que nous suivions comme de l'huile sur le feu !



Comme nous l'annoncions, le tribunal de Pikine-Guédiawaye a tranché aujourd'hui , et a condamné les neuf limiers, mis en cause, à deux ans de prison ferme et à payer trois cent millions de nos francs (300.000.000 f CFA) de dommages et intérêts.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité , il s'agit de ce que d'aucuns appellent prosaïquement "l'affaire des 200 millions volés". Neuf policiers étaient sur le banc des accusés.



En effet, neuf agents et leur indicateur encouraient trois ans de prison ferme. Ils auraient extorqué 200 millions de FCFA à deux commerçants maliens.



Jugés par le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye, les mis en cause sont accusés d’avoir orchestré un coup de force sous couvert d’une opération de police, selon les révélations de nos confrères de L’Observateur. Qui informe que tout commence dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024. Vonama Ombatidé et Aly Djiguiba, commerçants maliens opérant entre Dubaï, Bamako et Dakar, sont suivis à la sortie 9 de l’autoroute à péage par Doudou Cissé, indicateur bien connu. Sur instruction de Abdoulaye Diaw, alias “Baye Fall”, chef de brigade à Zac Mbao, le 4x4 des commerçants est intercepté au rond-point Sédima. Menottés, les deux hommes sont conduits à la carrière de Zac Mbao, où leur véhicule est fouillé. À l’intérieur : deux sacs et une valise contenant de fortes sommes en liquide.





Selon le quotidien de la Médina, les policiers exigent 40 % de la somme, estimée à 650 millions FCFA. Face au refus des commerçants, ces derniers sont gardés jusqu’à l’aube, puis transférés au poste. Sur place, seuls 450 millions FCFA sont recensés. Les 200 millions manquants deviennent le cœur du scandale.



Les victimes dénoncent un vol et déclarent que les fonds provenaient d’un transfert documenté : une caméra à Dubaï, installée dans leur coffre-fort, aurait enregistré la somme initiale de 650 millions. Le visionnage de la vidéo confirme leurs dires.



L’enquête de la Division des investigations criminelles (DIC) s’intensifie. Doudou Cissé prend la fuite, avant d’être arrêté. À son domicile, les enquêteurs découvrent des menottes, des grenades lacrymogènes et une fausse carte de police, preuves de son implication directe. Mais le véritable tournant survient avec une vidéo captée par les caméras d’une clinique de Zac Mbao, où l’on voit deux policiers décharger des sacs d’argent du véhicule de l’indic.



À la barre, les prévenus nient les faits. “Baye Fall” tente de se justifier en évoquant une opération liée à un présumé trafic de cocaïne, prétendant avoir informé sa hiérarchie. Or, le lieutenant Abdou Aziz Bâ le contredit formellement, expliquant qu’il n’a été mis au courant qu’après la saisie.



Le procureur requiert trois ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, vol en réunion et abus d’autorité.



Pour les deux commerçants maliens, initialement suspectés de blanchiment, la relaxe est demandée, faute de preuve suffisante.