Agression à Dakar : Un commerçant blessé, une moto des bandits incendiée

Une agression spectaculaire est survenue hier vers 20 h, sur l'autoroute, à quelques mètres du pont de Colobane.



Un commerçant sur son scooter, qui rentrait chez lui à Yeumbeul, a été suivi par six hommes à moto qui l'ont ensuite agressé, selon des sources de Seneweb. L’infortuné s'est débattu et a été blessé par arme blanche au niveau du biceps et du bras droit.



Toutefois, M. Ndiaye n'a pas été dépouillé de la somme de 800 000 F CFA qu'il avait par-devers lui.



En effet, le commerçant n'a dû son salut qu'à l'intervention des passants à moto qui sont tombés sur la scène. Les six bandits ont réussi à prendre la fuite, mais l'une de leurs motos, abandonnée sur place, a été brûlée par des motocyclistes en colère.



Alertée des faits, la police a effectué le constat avant d'ouvrir une enquête.



Après les premiers soins reçus à l'hôpital, M. Ndiaye, qui tient son commerce au marché Petersen, a regagné son domicile hier nuit.































































