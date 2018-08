Aida Mbodj brise le silence. En marge de la déclaration de sa candidature à la présidentielle, la Lionne du Baol s’est prononcée sur les rumeurs persistantes qui l’envoyaient à l’Apr. « Qu’est ce que je vais faire chez Macky Sall? » Avant d’enchaîner. J’entends de plus en plus les gens dire que j’ai rallié l’Apr. Je n’irai nulle part. J’ai un vécu en politique je ne me vois pas aller chez Macky Sall. Pour y faire quoi », s’interroge t-elle.