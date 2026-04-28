Alerte sécuritaire à Bamako : L'ambassade des États-Unis craint des « mouvements terroristes »

L’ambassade des États-Unis à Bamako a diffusé un message d'alerte ce mardi, informant qu'elle est « au courant de rapports faisant état d'éventuels mouvements terroristes à l'intérieur de Bamako ».





SECURITY ALERT: Bamako, Mali - April 28, 2026-Possible Terrorist Movements Within Bamako

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— U.S. Embassy Mali (@USEmbassyMali)





Selon la représentation diplomatique, ces signalements incluent également des informations concernant des « fermetures forcées d'écoles ». Face à cette situation sécuritaire préoccupante, l'ambassade recommande vivement aux citoyens américains présents sur place de « rester à l'abri et d'éviter tout déplacement inutile ».

Cette alerte intervient dans un contexte de tension sécuritaire persistante dans la capitale malienne, poussant les autorités diplomatiques à renforcer leurs consignes de prudence.































































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