Verdict de la Cour suprême : Farba Ngom libre, Pape Malick Ndour envoyé en prison

La Cour suprême du Sénégal a examiné ce mardi le pourvoi du ministère public concernant Mouhamadou Ngom, dit Farba, et l’ancien ministre Pape Malick Ndour.

Dans son délibéré, la haute juridiction a rejeté le recours du parquet général visant le député-maire des Agnam, Farba Ngom. Par conséquent, ce dernier est définitivement libre.

En ce qui concerne Pape Malick Ndour, la Cour a confirmé l’ordonnance du juge qui l’avait placé sous mandat de dépôt. L’ancien ministre de la Jeunesse reste donc en détention.











































































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