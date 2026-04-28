Finalement écroué, Pape Malick Ndour réagit: "Si mes lâches adversaires veulent que j’aille en prison, je le ferai la tête haute, avec la dignité qu’ils n’auront jamais... Je n’ai commis aucun crime, aucun péché..."

"Si mes lâches adversaires veulent que j’aille en prison, je le ferai la tête haute, avec la dignité qu’ils n’auront jamais.

S’ils veulent que je porte ma croix, je la porterai car comme le Christ, je n’ai commis

aucun crime, aucun péché.



Un homme injustement privé de liberté conserve toujours une chose que ses accusateurs n’auront jamais : la paix de la conscience.

Merci à tous les Sénégalais, merci à tous ceux qui me soutiennent.



Si l'envie de prier pour moi vous vient, répéter simplement cette invocation :

« Ô mon Dieu, si Pape Malick Ndour a pris un seul franc sur les 2,7 milliards dont on l’accuse, qu’il ne bénéficie jamais de Ta miséricorde ni ici-bas ni dans l’au-delà. Mais s’il est innocent, accorde-lui la victoire face à ses adversaires ».

En avant pour d'autres victoires...." a posté l'ancien ministre, Pape Malick Ndour sur le mur de sa page Facebook parcouru par dakarposte.