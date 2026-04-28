Coup de théâtre- La Cour Suprême annule le contrôle judiciaire pour l'ancien ministre , Pape Malick Ndour, et confirme le...placement sous mandat de dépôt

Rebondissement spectaculaire dans ce qu'il est convenu d'appeler le cas Pape Malick Ndour. En effet, les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent ce développement on ne peut plus inattendu concernant le dossier de l'ancien ministre sous Macky Sall.



En clair, ce mardi 28 avril 2026, la Cour suprême a statué sur le sort judiciaire de Pape Malick Ndour. Lors de son audience spéciale tenue aujourd'hui, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de Pape Malick Ndour et a confirmé son placement sous mandat de dépôt.



En somme, il s'agit de l'annulation du contrôle judiciaire. Donc, la décision confirme l'arrêt rendu précédemment par la Chambre d'accusation financière du Pool judiciaire financier, qui avait révoqué le contrôle judiciaire (bracelet électronique) dont bénéficiait l'ancien ministre.



Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur le programme PRODAC. Ses avocats avaient tenté un ultime recours devant la haute juridiction pour contester la décision de la Chambre d'accusation du 28 janvier dernier, mais celui-ci n'a pas abouti.



Conséquence immédiate : Suite à cet arrêt de la Cour suprême, Pape Malick Ndour est désormais envoyé en prison.

