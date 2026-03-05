Amiens : Omar DAF viré

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’Amiens SC a officialisé le départ de son entraîneur sénégalais Omar DAF. Face à une situation sportive devenue critique, la direction du club picard a choisi de trancher pour tenter de sauver sa place en Ligue 2.



Le sort de l’ancien international sénégalais semblait scellé par les chiffres. Avec une décevante 16e place au classement, Amiens se retrouve aujourd’hui en position de virtuel barragiste. Cette dynamique négative a poussé le club à mettre fin à une collaboration qui n’aura pas permis à l’équipe de décoller cette saison.



Le club ne restera pas sans tête durant cette période. En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur principal, le staff technique se réorganise. Julien IELSCH et Serge COSTA ont été chargés d’assurer l’intérim.































































Walf