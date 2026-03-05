La CAN féminine reportée (Officiel)

En octobre 2024, la Confédération Africaine de Football (CAF) a accordé au Maroc les droits d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies CAF (WAFCON) 2026, et ce tournoi a été programmé du 17 mars au 3 avril 2026.



Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d'autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la Coupe du monde féminine de football CAF 2026, du 25 juillet au 16 août 2026 ; afin d'assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues, rapporte un communiqué de l'instance.



Les préparatifs du salon la CAF WAFCON 2026 sont en cours et toutes les parties sont convaincues de son succès.























































Igfm