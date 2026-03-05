CRISE FINANCIÈRE À LA FÉDÉRATION LIBYENNE : ALIOU CISSÉ SANS SALAIRE DEPUIS HUIT MOIS

La Fédération libyenne de football traverse une zone de fortes turbulences financières. Son président, Abdulmola Al-Maghribi, a reconnu que le sélectionneur Aliou Cissé et l’ensemble de son staff technique n’ont perçu aucune rémunération depuis huit mois, en raison de difficultés budgétaires persistantes.



Selon les informations rendues publiques par les responsables de l’instance, la dette accumulée envers l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga s’élèverait à environ 361 millions de FCFA, soit l’équivalent de huit mensualités estimées à 80 000 dollars chacune. Une situation qui met en lumière les fragilités financières de la Fédération libyenne, déjà confrontée à des contraintes de financement pour assurer son fonctionnement.



Nommé en mars 2025 à la tête des Chevaliers de la Méditerranée, Aliou Cissé s’était engagé dans un projet de reconstruction du football libyen, avec un contrat courant jusqu’en 2027. Sa mission consistait notamment à redynamiser la sélection nationale après plusieurs campagnes internationales jugées décevantes.



D’après le président de la Fédération, les subventions publiques reçues l’année dernière avaient permis de régler six mois de salaires. Toutefois, depuis cette période, l’instance n’est plus parvenue à honorer régulièrement ses engagements financiers envers le staff technique.



Cette crise intervient alors que la réputation du technicien sénégalais reste solidement établie sur la scène continentale. Sous sa direction, le Sénégal avait remporté la Coupe d’Afrique des nations 2022 au Cameroun, premier titre continental de son histoire, en plus d’avoir décroché deux qualifications consécutives en Coupe du monde.



Dans ce contexte d’incertitude financière, l’avenir d’Aliou Cissé à la tête de la sélection libyenne apparaît désormais fragile. Plusieurs fédérations africaines et asiatiques suivraient de près la situation et auraient déjà manifesté leur intérêt pour s’attacher les services du technicien sénégalais, laissant planer l’hypothèse d’un départ anticipé.











































