Amnesty dénonce l’adoption par l’UE des projets de sanctions visant les migrants

Amnesty International a répondu à l’approbation par le Parlement européen d’une extension des initiatives de rétention punitive et restrictive, ainsi que d’expulsion au sein de l’Union européenne.



Eve GEDDIE, qui dirige le Bureau des institutions européennes d’Amnesty, a critiqué cet accord qu’elle qualifie de résultat d’une collaboration entre le Parti populaire européen et les groupes politiques favorables aux politiques anti-migration.





D’après ses dires, le Parlement aurait accordé son approbation « à la hâte », sans avoir réalisé une analyse détaillée ou une estimation rigoureuse en ce qui concerne les droits humains, rapporte Africanews.



En mars 2025, la Commission européenne a proposé un règlement sur le retour en vue de remplacer la directive actuelle sur le retour. En décembre 2025, Amnesty International a signalé que l’approche du Conseil européen à l’égard de cette proposition entraînait « des mesures de détention, des sanctions et des privations de droits sans précédent fondées sur le statut migratoire ».



Le 9 mars 2026, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a adopté sa position sur le règlement relatif au retour.



Les autorités européennes ont donné le feu vert à des mesures punitives plus strictes à l’encontre des migrants en situation irrégulière, ainsi qu’à leur possible renvoi vers des « centres de retour » situés hors de l’Union. Ces actions, jugées problématiques par les groupes de protection des droits humains, font partie d’une réglementation européenne sur l’immigration, en réponse à la sollicitation parmi les 27 États membres pour restreindre l’immigration.



Avec le soutien des groupes de centre-droit et d’extrême droite, le Parlement européen a donné son accord à ce lot de dispositions par 389 voix contre 206 à Bruxelles, nous rapprochant ainsi un peu plus de leur adoption finale.







































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