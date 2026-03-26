Université de Ziguinchor : Lancement officiel de l’UFR des Sciences juridiques et politiques

Alsény BANGOURA, l’adjoint au gouverneur en charge du développement, a déclaré que l’UFR des Sciences juridiques et politiques de l’Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ), récemment inaugurée jeudi, représente un effort vers la modernisation de l’offre universitaire et la solidification du système éducatif.



Lors de la cérémonie, il a précisé que cette UFR, instituée par le décret 2025-1275 du 30 juillet 2025, répondait à l’augmentation des effectifs et au besoin d’un cadre institutionnel adéquat aux missions pédagogiques et scientifiques, rapporte l’APS.





Il a précisé que cette démarche s’aligne avec l’ambition Sénégal 2050, qui met l’accent sur l’amélioration du capital humain, la qualité de l’enseignement supérieur et la correspondance entre formation et emploi.



Geneviève BREMOND, directrice de l’UFR, a quant à elle souligné les objectifs de la nouvelle entité, y compris l’amélioration des infrastructures, l’accroissement du nombre d’enseignants et le perfectionnement de l’offre éducative. Elle a particulièrement souligné l’importance de renforcer progressivement cette jeune institution académique.



Elle a aussi mis en évidence que l’UFR aspire à être à la fois un lieu de formation et un laboratoire d’idées, visant à préparer des juristes et des acteurs politiques aptes à relever les défis actuels. Les formations incluent notamment des matières telles que le droit public, le droit commercial, la gouvernance, le développement local et le droit international.



La formation proposée inclut des diplômes en droit des affaires et en droit public économique, des masters en droit public et en gestion des collectivités territoriales, ainsi que des masters professionnels, parmi lesquels le droit et action humanitaire et le droit de la mer et ports.



Alassane DIEDHIOU, recteur de l’UASZ, a salué une avancée significative sur les plans académique, institutionnel et stratégique.



Il a souligné que l’établissement des sciences juridiques en UFR reflète la croissance graduelle des anciens départements de droit, caractérisée par l’accroissement du nombre d’étudiants, le renforcement du personnel éducatif et l’élargissement de l’éventail des formations proposées.



De plus, les responsables universitaires aspirent à promouvoir l’enseignement à distance et ouvert, à soutenir les étudiants dans la préparation des concours nationaux, et à offrir des certificats spécialisés, en particulier dans le domaine de la protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle.



































Walf