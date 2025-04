Amy Dia à Aïssata Tall Sall et ses alliés : « Apprenez dès maintenant comment survivre en prison »

Lors de la séance plénière du 2 avril 2025 à l’Assemblée nationale, consacrée à l’examen de la proposition de loi n°05/2025 portant interprétation de la loi d’amnistie de 2024, la députée Amy Dia (Pastef), ancienne détenue politique, a lancé une charge virulente contre ses collègues de l’opposition, notamment Aïssata Tall Sall, ex-garde des Sceaux et actuelle présidente du groupe parlementaire Takku Wallu. « Vous qui occupez le dernier rang, allez voir les jeunes anciens détenus de votre régime. Demandez-leur de devenir vos consultants pour vous apprendre à survivre en prison, car vous paierez pour tous vos actes », a-t-elle asséné, visant directement Tall Sall et les députés de la coalition héritière de l’ancien régime de Macky Sall.











Amy Dia a insisté sur l’adoption imminente de la loi, non pas uniquement grâce à la majorité écrasante de Pastef (130 sièges sur 165), mais parce que « dehors, le peuple réclame la justice, les familles des victimes ont besoin de faire leur deuil, et tant d’injustices doivent être réparées ». Pour elle, la résilience des milliers de jeunes et citoyens arrêtés entre 2021 et 2024 repose sur l’espoir d’une justice future. « J’ai le cœur gros, mais j’ai tenu bon jusqu’à ce jour. Nous voterons cette loi, et tous les députés qui portent le Sénégal dans leur cœur la voteront aussi », a-t-elle conclu avec émotion





























