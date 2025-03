[An 1] Les 10 décisions phares du président Bassirou Diomaye Faye

1. Fermeture des bases militaires étrangères





Parmi les actes les plus symboliques de la rupture avec les pratiques du régime de Macky Sall figure la fin de la présence militaire étrangère. Le président a annoncé, le 28 novembre, lors d’entretiens avec des médias français, que Paris devrait fermer ses bases militaires au Sénégal, estimant que leur présence était incompatible avec la souveraineté sénégalaise.



Lors de son discours à la nation du 31 décembre, il a réaffirmé sa position en déclarant : « La fin de toutes les présences militaires étrangères au Sénégal interviendra dès 2025. » Ce message fort traduit sa volonté de rétablir une pleine souveraineté, sans ingérence extérieure dans les affaires militaires et sécuritaires du pays.





La France a, depuis, annoncé, début 2025, la restitution de plusieurs installations utilisées par son armée à Dakar, précisant que le licenciement du personnel sénégalais serait effectif « au 1er juillet 2025 ».





2. Suspension des lotissements sur le littoral et dans certaines zones sensibles





Dès son installation, le président Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la régulation de la spéculation foncière. Lors d’une visite surprise à Mbour 4, à la périphérie de Thiès, il a pris la mesure de la situation foncière locale et décidé de suspendre tous les projets de lotissements sur le domaine maritime national ainsi que dans certaines zones stratégiques du pays. Cette décision vise à lutter contre l’accaparement des terres, à préserver les espaces sensibles et à limiter la spéculation foncière qui menace à la fois les zones économiques et écologiques.





Fin janvier 2025, l’État a procédé à une levée partielle de cette suspension.





3. Suppression du HCCT et du CESE





Les deux institutions, souvent critiquées pour leur inefficacité, ont été dissoutes par le président Faye. Cette mesure vise à alléger le paysage institutionnel et à réorienter les ressources vers des institutions jugées plus essentielles. Les économies générées par cette dissolution, estimées à près de 77 milliards de FCFA sur cinq ans (7,5 milliards par an pour le HCCT et 7,8 milliards pour le CESE), seront réinvesties dans le secteur de l’éducation, notamment pour financer un plan d’urgence visant à combler le déficit de personnel enseignant.





4. Dissolution de l’Assemblée nationale







Dès les premiers mois de son mandat, Bassirou Diomaye Faye a pris la décision de dissoudre l’Assemblée nationale, cherchant ainsi à remettre en question sa composition, souvent perçue comme déconnectée des attentes de la population. En organisant des élections législatives anticipées, il a voulu renouveler la classe politique, renforcer la légitimité de l’Assemblée et restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Cette dissolution a également permis de mettre en place un Parlement largement dominé par sa majorité, en phase avec les réformes qu’il souhaite engager.





5. Réactivation de la Haute Cour de Justice (HCJ)









La réactivation de la Haute Cour de Justice, tombée en désuétude depuis 2014, constitue un acte significatif visant à renforcer l’État de droit et à lutter contre l’impunité. La HCJ, chargée de juger les membres du gouvernement et les hauts responsables, devient un instrument essentiel pour garantir la conformité des actes gouvernementaux avec la Constitution et les lois sénégalaises. Cette décision répond à une demande croissante de justice face aux pratiques de corruption et de mauvaise gestion.





6. Activation du Pool judiciaire financier (PJF)





La mise en place du Pool judiciaire financier, créé par une loi adoptée en 2023 pour remplacer la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), marque un tournant dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Ce mécanisme, destiné à traiter les infractions financières, vise à renforcer la transparence et à garantir que les responsables publics rendent des comptes sur leur gestion des fonds publics. Depuis sa création, cet organe a déjà saisi 2,5 milliards de FCFA, traité 91 dossiers et arrêté 162 personnes, selon le procureur financier, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla.





7. Suspension des accords de pêche avec l’Union européenne





Le président Faye a suspendu les accords de pêche avec l’Union européenne, qu’il jugeait déséquilibrés et défavorables aux intérêts du Sénégal. Cette décision marque un tournant dans les relations commerciales entre les deux parties et vise à mieux protéger les ressources halieutiques du pays. Elle entend également favoriser une pêche plus durable, au bénéfice des communautés locales.





8. Abrogation des décrets de Macky Sall





Après son élection, Bassirou Diomaye Faye a abrogé 13 décrets signés par son prédécesseur, Macky Sall, concernant des nominations à la Cour suprême et dans l’administration centrale. Cette décision a rendu caduques toutes les mesures prises par le précédent gouvernement dans ces domaines. De plus, il a abrogé un décret octroyant des salaires élevés aux anciens ministres, dont les montants variaient entre 1,5 et 2,8 millions de FCFA.





9. Publication de tous les rapports d’enquête







Sous le signe de la transparence, Bassirou Diomaye Faye a demandé à la Cour des comptes, à l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) et à l’Inspection générale d’État (IGE) de publier leurs rapports d’enquête réalisés entre 2019 et 2024. Cette publication vise à garantir une gestion transparente des fonds publics et à répondre aux préoccupations des citoyens concernant la gestion des finances publiques. Le rapport de la Cour des comptes sur la dette publique, confirmant les accusations de falsification des données économiques, continue de susciter de vives réactions.





10. Renégociation des contrats pétroliers et gaziers







Le président Faye a également lancé la renégociation des contrats d’exploitation du pétrole et du gaz, jugés « très défavorables » pour le Sénégal. Après l’annonce d’un audit du secteur extractif en avril, il a mis en place une commission chargée d’examiner les contrats signés par le Sénégal pour s’assurer que les entreprises respectent leurs engagements. « Si les parties étrangères n’ont pas respecté leurs engagements, nous reviendrons à un contrat plus équitable », a-t-il déclaré. La commission devrait remettre son rapport très prochainement.

































