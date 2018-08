Angelina Jolie dément une fausse rumeur sur son divorce

Le site TMZ a déclaré que l'avocate de l'actrice rompait son contrat, préférant soutenir la partie opposée.

Ce week-end, l'avocate Laura Wasser a été accusée à tort d'abandonner la défense de la star, à cause de son "comportement toxique", rapportait TMZ.



"Une tension considérable"

La porte-parole d'Angelina Jolie a démenti: "J'ai parlé directement à Laura. L'histoire de TMZ est fausse. Elle ne démissionne pas, ni maintenant ni dans le futur". Mais le magazine People révèle tout de même que l'interprète de "Tomb Rider" renforce ses équipes d'avocats et qu'une "tension considérable" existe entre l'actrice et Madame Wasser. L'excellente femme de loi est célèbre pour sa représentation des stars. C'est elle qui avait défendu Ashton Kutcher dans son divorce avec Demi Moore.



La procédure de divorce entrerait dans une "nouvelle phase", dit-on dans l'entourage de la star.



La garde exclusive

Angelina Jolie demande la garde exclusive de ses enfants. L'actrice a été élevée par sa mère et Maddox était sous sa garde bien avant l'arrivée de Brad Pitt dans sa vie. Elle estime donc qu'elle peut élever ses enfants toute seule. Mais le juge l'a mise en garde. Si elle interdit tout contact entre ses enfants et Brad Pitt, elle risque de les perdre.



Une audience est prévue pour la mi-août.