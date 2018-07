Après 9 ans au Real Madrid, Cristiano Ronaldo rejoint la Juventus

Le Real Madrid a officialisé le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Après avoir écrit l’histoire au Real Madrid, CR7 ouvre un nouveau chapitre. Ce moment, encore inimaginable il y a quelques mois, est bien devenu une réalité : Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur du Real Madrid.



Après plusieurs mois de rumeurs sur son avenir, l’attaquant portugais s’est engagé à la Juventus. Le Real Madrid a officialisé son départ ce mardi. Ronaldo, sacré 5 fois Ballons d’Or dans sa carrière, avait rejoint le Real Madrid en 2009. Il a tout gagné avec la Maison Blanche, s’adjugeant deux titres de champion d’Espagne, mais aussi de trophées nationaux et continentaux, dont quatre Ligue des champions dans lesquelles il a eu un impact énorme. Comunicado Oficial: Cristiano Ronaldo.

, a indiqué le Real Madrid dans son communiqué officiel.

Ce mardi, le joueur et Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin, se sont rencontrés lors d’un déplacement en Grèce pour finaliser ce transfert. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente sur les derniers détails du contrat de la star. Ronaldo devrait toucher un salaire de 30 millions d’euros annuels, tandis que l’indemnité de la transaction devrait atteindre 120 millions d’euros.

Une trace éternelle dans l’histoire du Real Madrid A 33 ans, l’un des deux meilleurs joueurs du monde s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre dans son immense carrière. Formé au Sporting et révélé aux yeux du monde à Manchester United, Cristiano Ronaldo a tout connu au Real Madrid, à commencer par une multitude de techniciens, de Manuel Pellegrini à Zinédine Zidane, en passant par José Mourinho et Carlo Ancelotti.



Meilleur buteur de l’histoire du club le plus titré au monde, avec 451 buts en 438 matches, Cristiano Ronaldo aura affiché une constance exceptionnelle dans son niveau de performance pendant son passage au Real Madrid. Sa trace sera éternelle au sein du club blanc, aux côtés d’autres légendes, dont le célèbre Alfredo Di Stefano, dont l’impact a souvent été comparé avec celui du Portugais.



Comme révélé par Goal, la nouvelle histoire d’amour entre Ronaldo et la Juventus ne date pas d’aujourd’hui. L’attaquant portugais avait été proche de rejoindre le club piémontais au début de sa carrière. Plus récemment, il avait aussi reçu une ovation du public turinois pour son retourné acrobatique splendide, en quarts de finale aller de Ligue des champions. Le star n’avait pas caché son émotion après cette belle marque de reconnaissance. Quatre mois plus tard, les tifosi de la Juve peuvent se targuer de pouvoir l’admirer tous les weekend…



Goal.com

“Le Real Madrid C. F. communique que, selon la volonté et la demande exprimée par le joueur Cristiano Ronaldo, il a accepté de le transférer à Juventus F. C. Aujourd’hui, le Real Madrid veut exprimer sa gratitude à un joueur qui s’est révélé être le meilleur au monde et qui a marqué l’un des moments les plus brillants de l’histoire de notre club et du football mondial”“Au-delà des titres conquis, trophées remportés et des succès obtenus dans le domaine du jeu au cours de ces neuf années, Cristiano Ronaldo a été un exemple de dévouement, de travail, de responsabilité, de talent et d’amélioration. Il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 451 buts en 438 matchs. Au total 16 titres, dont 4 Coupes d’Europe, 3 consécutives et 4 dans les 5 dernières saisons. Sur le plan individuel, avec le maillot du Real Madrid, il a remporté 4 Gold Balls, 2 The Best et 3 Gold Boots, parmi de nombreux autres prix. Pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo sera toujours l’un de ses grands symboles et une référence unique pour les prochaines générations. Le Real Madrid sera toujours ta maison”.