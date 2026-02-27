Après avoir décliné, l’invitation du Pr Diomaye Faye à la rupture du jeûne- La réaction désopilante du député Cheikh Bara Ndiaye : « Ndogou mystique gnaay am foofou ! »

Cheikh Bara Ndiaye a officiellement décliné l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye pour le "Ndogou" (rupture du jeûne) prévu au Palais de la République ce vendredi 27 février 2026.

Le député du parti au pouvoir (Pastef) a publiquement annoncé qu'il ne se rendrait pas à cette rencontre organisée pour les députés de la majorité. Mieux, dans un post désopilant lu sur le mur de sa page facebook, le parlementaire a réagi, hier, tard en ces termes : « Ndogou mystique gnaay am foofou »

Il exprime une certaine frustration et affirme ne pas vouloir participer à ce qu'il perçoit comme une forme de "manipulation" ou une rencontre purement protocolaire qui ne répond pas aux attentes politiques actuelles.

Il n'est pas le seul dans cette position ; d'autres figures comme la députée Yacine Samb ont également annoncé leur refus de participer à ce Ndogou présidentiel.

Le député Cheikh Omar Bamba Diop a exprimé son refus en invoquant un désaccord avec la nouvelle orientation politique et la création de coalitions parallèles qu'il juge contraires aux engagements initiaux.

Leur emboitant le pas, le Pr Nfally BADJI, Enseignant-chercheur, FMPO-UCAD, par ailleurs maire de la commune de Suelle réagira : « Les maires de PASTEF sont invités demain vendredi soir au Palais pour un ndogou. Je tiens à vous informer que je ne donnerai pas une suite favorable à cette invitation. Je rappelle que les maires n’ont pas besoin de ndogou, mais plutôt de moyens conséquents pour améliorer la qualité de vie de leurs administrés. J’aurais proposé, en lieu et place de cette invitation, une audience inscrite à l’agenda présidentiel afin que nous soyons reçus avec tous les honneurs dus à notre statut de premiers magistrats, pour échanger sur la situation du pays. Par cet acte, j’aimerais rappeler qu’être patriote ne doit pas se limiter à porter les couleurs d’un parti, mais plutôt à prouver son patriotisme par des actes, des faits et des gestes. C’était votre frère, ami et camarade de parti, PASTEF Les Patriotes. Vive le JJJ !!! »

Pour rappel, le , le Président Bassirou Diomaye Faye a convié les députés du groupe parlementaire Pastef à un « Ndogou » (rupture du jeûne) au Palais présidentiel ce vendredi 27 février 2026.

L'invitation s'adresse spécifiquement aux députés de la majorité (Pastef) entre autres édiles, après que le Chef de l'État a déjà reçu les coordonnateurs départementaux du parti.

Cette rencontre, organisée avec l'accord d'Ousmane Sonko, président de Pastef, vise à échanger avec les élus à l'Assemblée nationale.

Cette initiative s'inscrit, nous revient-il, dans une série de réceptions au Palais de la République durant ce mois de Ramadan pour renforcer la cohésion avec les bases politiques et parlementaires.



