La police brutalise le basketteur Jean-Jacques BOISSY, après le choc Sénégal-Côte d’Ivoire

Une scène de chaos a entaché la fin de soirée à Marius NDIAYE, hier soir. Alors que les Lions du basket venaient de s’incliner face aux Éléphants de Côte d’Ivoire (80-90) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, une altercation a éclaté entre l’international sénégalais Jean-Jacques Boissy et les forces de l’ordre.

Selon les informations rapportées par Sports News Africa, l’incident a été déclenché par des échanges verbaux tendus entre le meneur de jeu sénégalais et des agents de police postés aux abords du terrain.

« Nous ne le connaissons pas, dégage ! »

Tout aurait commencé lorsqu’un policier aurait tenu des «propos discourtois» à l’endroit du joueur d’Al Ahly Benghazi. Souhaitant obtenir des explications sur ce manque de considération, BOISSY s’est approché du groupe d’agents. C’est à ce moment que la situation a dégénéré.

L’altercation verbale a pris une tournure plus agressive lorsqu’un autre policier aurait lancé au basketteur : «Nous ne le connaissons pas, dégage !». Une phrase vécue comme une humiliation pour celui qui défend les couleurs nationales.

«Il faut respecter les gens», aurait répliqué avec force Jean-Jacques BOISSY, indigné par le ton employé.

Une vidéo virale qui indigne la toile

Une séquence vidéo, filmée par un témoin et devenue virale en quelques minutes sur les réseaux sociaux, montre un Jean-Jacques Boissy dans une «colère noire». On y voit le joueur, visiblement hors de lui, encerclé par une horde de policiers alors que ses coéquipiers et des membres du staff tentent tant bien que mal de s’interposer pour calmer le jeu.

Pour l’heure, la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) ne s’est pas encore officiellement prononcée sur l’incident.













































Walf