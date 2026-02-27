Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou

La Section de Recherches de Kédougou a procédé au démantèlement d’une bande armée qui opérait depuis août 2025 dans plusieurs localités de la région de Kédougou, notamment à Bantaco, Djindji, Samécouta et dans les environs.

Selon les informations communiquées sur la page Facebook de la Gendarmerie Nationale, le groupe est soupçonné d’avoir multiplié les vols à main armée, semant la panique au sein des populations.

Leur mode opératoire consistait à occuper des axes stratégiques et des points de passage empruntés par les orpailleurs et les commerçants se rendant vers les sites d’orpaillage.

Armés de fusils d’assaut de type AK-47, de fusils de chasse, de machettes et d’autres armes blanches, les mis en cause agissaient de nuit, encagoulés, et en petits groupes après une préparation minutieuse de leurs opérations.

À la suite d’attaques perpétrées entre le 23 janvier et le 13 février 2026, les investigations menées du 18 au 25 février ont permis l’interpellation de six individus.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols commis en réunion avec usage d’armes à feu et vol de bétail.

L’opération a permis la saisie de : 01 fusil AK-47 avec 06 munitions de calibre 5,56 mm , 01 fusil de chasse avec 02 munitions de calibre 12 , 01 machette, 02 bœufs, 01 appareil détecteur d’or, Des cagoules ; 02 motos de marque TVS ; 01 moto de marque Bravo ; 01 moto de marque Jakarta.



L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’étendue exacte des activités du groupe.