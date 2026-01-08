Un État qui cherche à soulager ses populations en baissant les prix des denrées et hydrocarbures intervient via des politiques de subventions ciblées, la régulation des marchés et le soutien à la production locale, comme l’Establishment Sénégalais. Qui, en un laps de temps, et en dépit de goulots d’étranglements connus de tous, a réduit les prix du carburant et bloqué les importations de riz aux fins de soutenir les agriculteurs. Ces actions salutaires, à l’actif du « régime Diomaye/Sonko », visent à assurer le bien-être, corriger les défaillances du marché et atténuer les inégalités, bien que cela représente des charges budgétaires importantes.



En effet, l'État du Sénégal a pris des mesures significatives pour faire baisser les prix des hydrocarbures et des denrées de première nécessité, notamment en décembre 2025 et juin 2024, en réduisant les prix à la pompe (supercarburant, gasoil) et ceux de produits comme le riz, le sucre, le pain et l'huile, dans un souci permanent de soulager le pouvoir d'achat des ménages face à la hausse générale des coûts, même si l'application effective et l'impact ressenti varient selon les régions et les consommateurs.



En décembre 2025, le régime actuel, a baissé significativement les prix du supercarburant (de 990 à 920 FCFA/litre) et du gasoil (de 755 à 680 FCFA/litre), visant à alléger les dépenses de transport et de logistique.

Avant cela, en Juin 2024, on a noté une réduction des prix du pain, du riz, du sucre et de l'huile, avec des baisses notables (ex: sucre de 700 à 600 FCFA/kg, riz de 450 à 410 FCFA/kg).

L’objectif n’en demeure pas moins de soutenir le pouvoir d'achat face à l'inflation et aux chocs mondiaux. Ces mesures sont bien accueillies par certains consommateurs et commerçants, car elles réduisent les coûts d'exploitation et stabilisent les prix.



.



Depuis hier, l'indemnité de logement a été officiellement généralisée à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État du Sénégal. Le communiqué officiel publié à l’issue du Conseil des Ministre est assez révélateur.



Voici les points clés concernant cette mesure :



• Montant unique : L'indemnité mensuelle est fixée à 100 000 FCFA nets d'impôts pour tous les bénéficiaires qui en étaient exclus jusqu'ici.

• Bénéficiaires : Cette décision concerne tous les fonctionnaires et agents non fonctionnaires de l'État qui ne percevaient pas encore d'indemnité représentative de logement. Elle vise à corriger les disparités de traitement entre les différents secteurs de l'administration.

•

• Base légale : La mesure a été actée par le décret n° 2026-06, signé le 7 janvier 2026 par le Président Bassirou Diomaye Faye.

• Agents des collectivités territoriales : Parallèlement, une indemnité spécifique pour les agents des collectivités locales a été fixée à 80 000 FCFA par un décret distinct en octobre 2025.

Faudrait-il rappeler que l'année 2026 a été décrétée « année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire » par le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



• Bourses familiales : Le retour et le meilleur ciblage des bourses de sécurité familiale garantissent un accompagnement efficace des ménages les plus vulnérables.

• Subventions aux transports : Une subvention de 20 milliards de FCFA a été allouée au TER pour maintenir des tarifs accessibles aux usagers.



L'État ne se limite pas à des mesures d'urgence mais s'inscrit dans une transformation systémique via la Stratégie Nationale de Développement 2025-2029.

• Projets prioritaires : Pour 2026, 44 projets prioritaires sont prévus, mobilisant plus de 633 milliards de FCFA, incluant des infrastructures sanitaires (35 centres de santé) et le grand transfert d'eau pour améliorer l'accès aux services de base.

• Souveraineté alimentaire : Un budget de 1 070 milliards de FCFA est mobilisé d'ici 2025 pour stimuler la productivité agricole et réduire la dépendance aux importation



En résumé, le gouvernement sénégalais déploie des efforts substantiels pour maîtriser les prix, en utilisant des subventions et des baisses tarifaires, bien que l'harmonisation de leur application reste un défi. Ces initiatives témoignent d'une volonté politique forte de placer le bien-être des populations au cœur de l'action gouvernementale tout en préparant les bases d'une croissance durable.



