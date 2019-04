Après le remaniement : L'opération "recasement" en marche

Au lendemain du séisme consécutif au remaniement, avec une vingtaine de ministres éjectés, place au recasement. Sans perdre de temps, Macky Sall a recyclé les ministres Ismaïla Madior Fall, Augustin Tine et Mame Mbaye Niang au Palais, respectivement en qualité de ministre d'État, ministre directeur de Cabinet et ministre chef de Cabinet.

Une situation que le quotidien Les Échos analyse, dans sa parution de ce mercredi, comme "la mise en place d'un shadow cabinet de feddayins à la présidence de la République". En tout cas, Le Quotidien, L'As et Vox Populi sont longuement revenus sur cette propension à trouver des points de chute aux ministres défenestrés.