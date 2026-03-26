Arrêtée pour vol : Mame Dior de la série "Bété Bété" déférée devant le procureur Saliou Dicko

Bigué Diop, plus connue du grand public sous le nom de Mame Dior dans la série télévisée "Bété Bété", est en état d'arrestation. Selon des informations exclusives de Seneweb, l'actrice a été déférée ce jeudi matin devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, pour vol.





Un vol présumé lors de la CAN au Maroc



Tout commence lors d'un séjour au Maroc, où Bigué Diop s'était rendue pour assister à la Coupe d'Afrique des nations. Elle aurait profité de ce déplacement pour dérober une somme estimée à plus de 500 000 F CFA appartenant à la dame Fatima Goumbala, établie au Canada.



L'affaire s'est ébruitée, exposant l'actrice à des propos injurieux sur les réseaux sociaux. Se sentant offensée, Mame Dior a déposé une plainte pour injures par voie informatique. Dans la foulée, Déguène Ndiaye a été arrêtée pour injures par les gendarmes de la brigade territoriale de la Zone franche industrielle.



À la suite de la plainte de Fatima Goumbala, Bigué Diop a été aussi interpellée et déférée pour vol. Elle aurait reconnu avoir pris l'argent dans la chambre de la plaignante au Maroc.

Ce jeudi, les deux dames ont fait l'objet d'un retour de parquet.