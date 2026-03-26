Un gros poisson dans les filets de la BR de la Gendarmerie - Le Président du Syndicat des Directeurs d'Écoles Privées de Santé, Ibrahima Coulibaly, arrêté et placé en garde à vue !

Dakarposte est en mesure de révéler que la redoutée mais redoutable Brigade de Recherches de le gendarmerie de Dakar a pris dans ses filets le Président du Syndicat des Directeurs d'écoles privées de santé par ailleurs Directeur de l'Institut Universitaire Professionnel (IUP-Santé).



En effet, Ibrahima Coulibaly, puisqu'il s'agit de lui, est tombé dans la souricière des pandores de la BR sise à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe.



"Cusiné" (auditionné ) sur procès-verbaux, il a été placé en position de garde à vue et, sauf revirement, il sera déféré dans les prochaines heures au parquet de Dakar.



Que lui reproche t'on?



Il nous revient qu'il a tenu, au cours d'un face à face avec la presse, des propos critiques envers le département ministériel de la santé, dénonçant le non-respect des dispositions réglementaires et des « faux diplômes » au sein du système.



En effet, en conflit avec l'autorité de tutelle, il a exprimé publiquement des désaccords avec le ministère de la Santé concernant la reconnaissance des diplômes et le respect des dispositions législatives en matière d'éducation.



En somme, les interventions récentes, à l'actif du sieur Coulibaly, ont visé généralement à critiquer la gestion administrative et "le manque de transparence du ministère" . C'est d'ailleurs, le ministre de la santé, le Dr Ibrahima Sy, qui a esté en justice contre lui pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.





Affaire à suivre...





