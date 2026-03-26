Tribunal d’instance de Dakar : Le juge condamne la femme du lutteur Ada Fass

Les faits à l’origine de cette affaire remontent au mois de décembre 2025. Selon la plaignante, Ndèye Khoudia Sall, elle avait effectué une commande après avoir suivi un live de la commerçante, versant un acompte de 10 000 FCFA pour l’achat d’un produit. Lorsqu’elle s’est rendue à la boutique pour récupérer son article, il lui aurait été indiqué que celui-ci n’était plus disponible. La cliente affirme avoir patienté près d’une heure sans être servie, avant qu’un différend n’éclate.



Toujours selon la version de la partie civile, la situation aurait dégénéré après des échanges verbaux tendus. Elle déclare s’être assise sur les escaliers avant que la commerçante ne lui demande de quitter les lieux en proférant des injures, puis ne la saisisse au collet. Des conducteurs de « thiak-thiak » seraient intervenus pour mettre fin à l’altercation. Par la suite, le mari de la prévenue lui aurait restitué la somme versée en acompte.



La plaignante affirme également avoir perdu un collier en or lors de l’incident et a réclamé une indemnisation à hauteur de 250 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. De son côté, Mariama Danfakha a contesté les faits qui lui sont reprochés. En état de grossesse au moment de sa comparution, elle a déclaré ne pas avoir injurié ni agressé physiquement sa cliente, soutenant qu’elle n’aurait pris aucun risque de confrontation compte tenu de sa situation.



Entendu en qualité de témoin, son époux, Adama Fass, a indiqué ne pas avoir assisté à une scène de violence. Il a affirmé avoir uniquement entendu des échanges verbaux entre les deux femmes, avant de procéder au remboursement de l’acompte afin de désamorcer le conflit.





Dans ses réquisitions, le procureur de la République a demandé la relaxe de la prévenue pour le chef d’injures, estimant que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas établis. En revanche, le parquet a considéré que les faits de coups et blessures volontaires étaient constitués et a requis une amende de 50 000 FCFA. La défense, assurée par El Mamadou Ndiaye, a plaidé la relaxe pure et simple, sans peine ni dépens, tout en sollicitant le rejet des demandes de la partie civile.





































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