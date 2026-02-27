Assemblée nationale : Moussa Bocar THIAM livré à la Haute cour de justice

Les députés ont massivement adopté le projet de résolution visant à traduire l’ancien ministre Moussa Bocar THIAM devant la Haute Cour de justice. Le scrutin, qui s’est déroulé en séance plénière, a abouti à l’adoption de la mise en accusation. 104 voix se sont prononcées en faveur contre 9 avis défavorables et 3 abstentions.

La Haute Cour de justice, institution compétente pour juger les ministres dans l’exercice de leurs fonctions, sera désormais saisie du dossier.



















































Walf