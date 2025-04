Assemblée nationale : Moustapha DIOP et Ndeye Saly DIOP DIENG devant la Commission ad hoc ce mardi

Les commissions Ad hoc pour la levée de l’immunité des députés Moustapha DIOP et Salimata DIOP ont été installés par vote ce lundi 28 avril par les députés.



Après cela, les parlementaires vont être entendus par les membres de la commission avant la plénière.

Anciens ministres de la République dans l’ancien régime, Moustapha DIOP et Salimata DIOP vont être respectivement auditionnés à 17h et 15h ce mardi 29 avril.





Pour rappel, les députés sont sous le coup d’une résolution de mise en accusation pour détournement de deniers publics dans le cadre de la Covid-19 pour être traduits la haute Cour de justice.

































