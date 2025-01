Plus de tickets vendus que de places disponibles- La seule fausse note du "Grand Bal" !

Organiser un concert peut être une expérience passionnante et gratifiante, mais cela comporte également son lot de défis. De la planification initiale à la logistique complexe, en passant par la gestion des artistes et la satisfaction du public, l'organisation d'un concert demande beaucoup d'efforts et de préparation.



Qu'on le porte dans son coeur ou pas, le producteur de ce "live" très couru (ndlr: Bouba Ndour) a, force est de le reconnaitre, réussi la promotion et la vente de billets.



Rompu à la tâche, le frérot de Youssou Ndour et son staff sont parvenus à élaborer une stratégie de marketing efficace qui a fini par atteindre le public cible. Ils ont utilisé les réseaux sociaux, ceux-là surnommés "influenceurs", les médias locaux, notamment TFM, RFM entre autres canaux de communication pour faire connaître l'événement.



Malheureusement, Bouba et consorts ont failli. Ceux qui se sont rendus au Grand Théâtre aux fins d'assister au show de "You ne diront pas, du tout alors le contraire.

En termes clairs, ils ont vendu plus de billets d'entrée "VIp" que de places disponibles. "Nous avons acheté des tickets à 50.000 f chacun et on voit qu'il n' y'a plus de places dispo" lâche furieux un Monsieur accompagné de ses proches.





Une belle plante, pin-up venu expressément du pays de Marianne, confrontée à la même situation ubuesque , de renchérir: "c'est de l'arnaque, osons le dire. Je suis vraiment dégoûtée. Pour ma sécurité, je préfère rebrousser chemin au lieu de jouer des coudes alors que j'ai payé pour une place VIP"





Dakarposte a beau tenté de joindre Boubacar Ndour aux fins de recueillir sa version. En vain.