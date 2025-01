Grand Bal à Dakar- Youssou Ndour, l'Empéreur de la musique Africaine, affole tous les compteurs

Grand Théâtre de Dakar,ce cadre naturel et enchanteur a abrité un spectacle sons et lumières empreint de magie. En effet, en sus de l'ambiance live, la prestation tant attendue de "You" a été sublimée par un jeu de lumières, de flammes, de lasers et de feux d’artifice, entre autres pétards pour offrir à tous un souvenir inoubliable.

Le public en redemande encore de cette petite note synthétique à laquelle répond un scintillement de loupiote mais aussi et surtout de ce dressage des faisceaux de lumière à l'entrée spectaculaire de Youssou Ndour comme s’ils émanaient d’un vaisseau spatial. La démonstration éblouissante a subjugué plus d'un. Les effets visuels ont impressionné...



Normal, serait-on tenté de dire car capitalisant plus de quatre décennies d'expériences, l'auteur de "Dieureudieuf Yaye", qui navigue avec une aisance déconcertante dans les hautes sphères artistiques, a, à n'en point douter, compris que pour qu’un événement connaisse un succès phénoménal, il est essentiel de peaufiner sa préparation non sans faire attention à chaque détail.



Pour un show de cette envergure, il faut notamment penser constamment aux invités bref à l'assistance et à toutes les choses qui pourront les émerveiller. Dans cette optique, l’usage de certains accessoires visuels est fortement recommandé pour marquer durablement les esprits et rendre le spectacle beaucoup plus impressionnant.





Les pétards utilisés (à l'actif, nous revient-il, de Bijou Ngoné) ont créé des effets sonores et visuels frappants, parfaits pour provoquer, un dynamisme au concert, une grande effervescence... Les feux d'artifice, également, ont ajouté de l’excitation et de la magie à l'événement culturel .



Quid de la prestation de "You" et du Super Étoile?





Attendu depuis plusieurs tours d'horloge par le nombreux public, bravant le vent frisquet, "You" a répondu aux attentes. Cet homme multidimensionnel a surpris ses adeptes avec une mise en scène à couper le souffle. Encore une fois, celui que son "frère siamois" (ndlr: Mbaye Dièye Faye) surnomme "l'Empereur de la Musique Afrcaine" a démontré toute la maîtrise de sa profession.



Débarquant sur scène à minuit passée, Youssou Ndour et sa bande ont directement donné le ton de la soirée avec le fameux tube "Youssou, Youssou Mame Marie Sène..." . Et c'est dans une communion parfaite, le temps d'une soirée, que les spectateurs des quatre coins du globe ont voyagé dans l'univers onirique et festif du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.



En quatre heures de show, les musiciens complices du Super Etoile ont revisité plus de vingt ans d'une discographie riche et éclectique, des anciens titres tels que "Seven Seconds", "Badiène", "Africa Dream", au dernier son ("Insistel").



Entre moments plus intimistes avec "You", au summum de son art, sur son ode à l'amour, à des séquences plus spectaculaires où la production n'a pas lésiné sur les artifices pour en mettre plein la vue ("Amitié" ou "Senégal Reek"...) , le patron du Super Etoile a fait vibrer d'émotions le Sénégal voire le monde entier tout entier par la magie de la toile depuis l'esplanade de ce cadre culturel devenu étriqué pour un artiste de sa trempe.



Visiblement lui aussi marqué par l'accueil du public, Youssou Ndour n'a pas caché son bonheur d'être sur scène. Il fallait le voir déambuler, valser, de temps à autre, de l'imposante scène en passant par les allées pour se rendre sur le petit podium installé à un jet de pierre de la régie. Comme pour dire: "je suis et je reste le Roi de la Musique Sénégalaise", le chef de file du groupe Futurs Médias ne s'est pas, du tout alors privé de faire les cent pas clamant son amour sans limite pour le public à travers des mimiques.







Le clou de la soirée a été d'abord ce featuring avec son "fils" Ibrahima Waly Seck.



L'autre comble de cet événement. ce spectacle, riche et varié, a été, sans l'ombre d'un doute, cette partie acoustique. Par exemple, les refrains dans le légendaire morceau "Ndiadiane Ndiaye" ont été bien marquant, simple à retenir et à chanter et une mélodie entraînante, bref une chanson qui met l'ambiance, le tout agrémenté par la doigté du virtuose, le soliste Mamadou Mbaye .



Comme à son habitude, celui que You surnomme Jimmy a joué des mélodies vivantes et musicales qui s’adaptent parfaitement aux accords du morceau. Dans "Ndiadiane Ndiaye", le soliste attitré du Super Etoile a su prendre garde à ne pas surcharger ce tube qui apaise nos angoisses, favorise la concentration, stimule la mémoire...

"Jimmy", en véritable professionnel, s'est mis en arrière pour laisser respirer le morceau, bref il n'est pas, du tout alors tombé dans le piège d’entrer dans une "guerre de notes" avec le chanteur.



C'est avec, pourrait-on dire, des étoiles plein les yeux que les inconditionnels (tous sexes et générations confondus) de l'auteur de "Nothing In Vain" sont repartis, au terme d'un show festif, coloré et baigné d'amour. Un concert à Dakar de fin d'année à guichets fermés dont le spectacle a été largement assuré par "You" et le Super Etoile. Qui nous en ont mis plein les mirettes.



En résumé, You a, derechef, frappé fort prouvant qu'il reste "l'Empéreur de la Musique Sénégalaise".