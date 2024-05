Atelier de formation à la mairie Tamba / 15kg de riz par personne et par jour : La Cour des Comptes se pose des questions (Rapport)

Les rapports publiés en cascade par la cour des comptes ne cessent de dévoiler les mystères dans la gestion des deniers publics notamment par les collectivités territoriales. Dans ses enquêtes sur la gestion municipale entre 2015 et 2018, il a été constaté plusieurs anomalies dont l’une des plus anodines, concerne l’organisation d’un atelier de formation sur laquelle les enquêteurs se sont arrêtés pour s’interroger. De quoi s’est-il agi ?





Lors de cet atelier, une dépense a été effectuée pour la formation pratique de techniques d’élaboration et de gestion de projets pour les jeunes. Cependant, les quantités de denrées commandées sont excessives par rapport au nombre de bénéficiaires, remarque le rapport. Il a été utilisé lors de cet atelier, 5 tonnes de riz parfumé et 5 tonnes de riz ordinaire (10 tonnes), 12 sacs oignons, 12 sacs pommes de terre et 100 sacs de maïs.





La cour estime que commander 10 tonnes de riz pour 81 personnes en 8 jours, suppose que chaque participant puisse consommer, en moyenne durant l’atelier 123kg de riz, soit 15kg par jour. Cette situation, d’après le rapport, pose un problème d’évaluation des quantités relatives à la nourriture des participants à cette formation mais, aussi la réalité de la dépense.























































dakaractu