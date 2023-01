Au stade du Santos FC, l'ultime hommage public à Pelé

Du mardi 2 janvier 10H au lendemain même heure, les nombreux admirateurs de Pelé peuvent s'approcher de leur roi et le saluer une dernière fois. Quatre jours après la mort du Brésilien à 82 ans, sa dépouille se trouve au centre du stade de la Vila Belmiro qui l'a vu grandir, à Santos, dans l'Etat de São Paulo.



C'est ici que le génie du ballon rond a joué pendant près de deux décennies dans ce club qui a publié sur les réseaux sociaux "Comme il l'a toujours voulu, notre roi éternel Pelé fait ses adieux à Vila Belmiro, sa maison, près de son peuple.".



Parmi les personnalités présentes, le président de la FIFA, Gianni Infantino qui a annoncé vouloir demander à tous les pays de baptiser un stade au nom du triple champion du monde.



Les stars internationales du football Neymar et Cristiano Ronaldo qui avaient rendu de vibrants hommages à leur idole sur les réseaux sociaux ont envoyé des fleurs. Toutefois, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain Neymar n'a pas prévu de se rendre à Santos et est représenté par son père.



Mardi matin, après cette veillée funéraire publique, une procession se déroulera dans les rues de Santos avant l'enterrement réservé à la famille.