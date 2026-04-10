Audience nocturne -Le Pr Diomaye Faye reçoit le Secrétaire général national du Syndicat des transports routiers du Sénégal, Alassane Ndoye

Une grève illimitée des transporteurs routiers paralyse le Sénégal depuis fin mars 2026, entraînant des pénuries et une forte baisse d'activité. Face à l'impasse des négociations avec le ministère de tutelle sur des questions de fond (transport irrégulier, interdiction de circuler la nuit), les syndicats maintiennent la pression.



En effet, la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a prolongé sa grève de 72 heures à partir de ce vendredi 10 avril 2026, faute d'accord avec le gouvernement. Le mouvement, suivi dans les 14 régions, paralyse la circulation et l'approvisionnement.



Après avoir demandé un rapport détaillé et aux fins de décanter la situation, qui empire, le chef de l'Etat a reçu, tard dans la soirée d'hier, l'une des figures clés, c'est à dire le secrétaire général national ou président de la Fédération des Syndicats des Transports Routiers du Sénégal (FSTRS).



Dakarposte tient de ses radars fureteurs, au parfum de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au delà de nos frontières, qu'Alassane Ndoye, connu pour diriger les mouvements de grève, notamment en mode « Gatsa Gatsa » pour la défense des revendications des transporteurs, a été longuement reçu par le Président Diomaye Faye.



Il nous revient que les deux hommes ont discuté, sous le ciel étoilé de Dakar, pendant presque trois tours d'horloge. Même si rien n'a suinté de leur entrevue, cette démarche, à l'actif du chef de l'Etat, vise à trouver une solution à l'équation .



Aux dernières nouvelles, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif a instruit au ministre des Transports terrestres, Yankhoba Diémé de recevoir ce jour Alassane Ndoye et Cie.

