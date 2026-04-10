D iaspora : Le cri de détresse des Sénégalais du Canada, menacés d'expulsion à cause de leurs passeports

La communauté sénégalaise établie au Canada tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué de presse rendu public par Dieylani au nom de plusieurs compatriotes, les usagers dénoncent une situation devenue critique concernant la délivrance des passeports. Depuis plusieurs mois, ils font face à des « délais anormalement longs, souvent sans aucune communication claire ni suivi de leur dossier ».

Cette paralysie administrative n'est pas sans conséquence. Les retards impactent directement le statut migratoire des étudiants et des travailleurs. Le communiqué souligne des « conséquences humaines préoccupantes », notamment le blocage des démarches d’immigration, l’impossibilité de renouveler des documents essentiels et un « risque réel de perte de statut légal au Canada ».

Le document relaie également des témoignages poignants de membres de la diaspora. « À cause du retard, j’ai failli perdre mon statut », confie M.D., tandis qu'un autre usager, A.L., déplore que « les services sont injoignables ». Face à ce qu'ils qualifient d'absence « quasi totale de communication », les Sénégalais du Canada se disent pourtant prêts à se mobiliser. Plusieurs membres affirment être « prêts à contribuer concrètement, y compris financièrement, afin d’améliorer les capacités de production des passeports sur place ».

Les revendications sont claires : une réduction immédiate des délais, une amélioration de la communication et le renforcement des ressources consulaires. Une pétition a d'ailleurs été lancée pour interpeller directement les autorités sénégalaises face à cette « détresse consulaire » qui met en péril la stabilité de nombreux compatriotes.

































Auteur: Seneweb-News