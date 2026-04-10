M.K, alias Pimpi bou Siteu", arrêté par la Brigade de Recherches de la gendarmerie (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte est en mesure de révéler que le sieur M.K surnommé, "Pimpi bou Siteu", a été cravaté par les pandores de la Brigade de Recherches sise à quelques encablures de l'avenue Faidherbe.
Motif? Il nous revient qu' après ses insultes envers le lutteur "Franc", une procédure judiciaire a été enclenchée à son encontre.
Des dérives verbales qui lui ont donc valu son arrestation à l'actif d'éléments de la BR sur instruction de la tutelle.
Affaire à suivre...
njaydakarposte@gmail.com
Motif? Il nous revient qu' après ses insultes envers le lutteur "Franc", une procédure judiciaire a été enclenchée à son encontre.
Des dérives verbales qui lui ont donc valu son arrestation à l'actif d'éléments de la BR sur instruction de la tutelle.
Affaire à suivre...
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