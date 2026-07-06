Audits fonciers : L'État desserre la vis sur plusieurs sites à Dakar, Thiès et Saint-Louis

L'État du Sénégal amorce un assouplissement des mesures de suspension prises sur plusieurs sites fonciers dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Dans un communiqué, la primature annonce une accélération du processus devant aboutir à la levée progressive des restrictions pour les détenteurs réguliers de titres d'occupation.



Le Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audits fonciers a été instruit de finaliser, au cours du second semestre 2026, « l'élaboration des actes administratifs requis, la conduite des arbitrages et des états des lieux », en vue de permettre la reprise des travaux sur les sites concernés.



Sont notamment concernés des lotissements comme BOA, Hangar des Pèlerins, Recasement 2, EGBOS, EOGEN et EOGEN-Extension, ainsi que Mbour IV à Thiès. La mesure touche également plusieurs plans d'urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains, dont ceux de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, Déni Biram Ndao-Diaksao-Bambilor, Daga Kholpa et Yenne.



Selon la primature, cette reprise bénéficiera aux « détenteurs réguliers de titres d'occupation ne souffrant d'aucun vice de forme ou de fond », notamment les bénéficiaires qui ne sont pas concernés par des situations d'accaparement de plusieurs parcelles.



Le gouvernement rappelle qu'une première phase de mainlevée de suspension avait déjà permis à plusieurs détenteurs de bonne foi de prendre possession de leurs attributions. Il indique également avoir procédé à des mesures d'utilité publique ainsi qu'à l'annulation de certains documents d'urbanisme, notamment le PUD de Nouvelle Ville de Thiès et une partie de ceux de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

En attendant la finalisation du processus, la primature appelle les détenteurs de titres à « s'abstenir de tout acte tendant à la reprise des travaux, sans autorisation préalable ». Toute violation de cette consigne fera l'objet de « mesures appropriées », prévient-elle.























































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