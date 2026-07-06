Les diplomates du Burkina Faso doivent "quitter la France d’ici lundi soir", prévient le Quai d’Orsay

Rupture confirmée entre Paris et Ouagadougou. Tous les diplomates français en poste au Burkina Faso sont rentrés en France "en fin de semaine dernière" et le personnel diplomatique du Burkina doit quitter la France d'ici lundi soir, indique à l’AFP le ministère français des Affaires étrangères. Le chargé d'affaires du Burkina Faso à Paris en avait été informé lundi dernier, après l'annonce le 27 juin de la décision unilatérale des autorités locales de rompre les relations diplomatiques avec la France.



"Il lui a été signifié, dans un esprit de réciprocité, que le personnel diplomatique burkinabé devrait également quitter la France sous sept jours", soit d'ici ce lundi soir, précise le Quai d'Orsay. Le 27 juin dernier, le régime militaire du Burkina Faso a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec la France, ex-puissance coloniale, une décision politique que Paris dit "regretter", l'estimant "hostile et sans fondement" et qui vient entériner des années de tensions.





Le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, mène à Ouagadougou une politique souverainiste, répressive envers toute voix critique et hostile aux Occidentaux, en particulier à la France.



Dès 2023, quelques mois après sa prise de pouvoir, la junte a exigé le rappel de l'ambassadeur de France, dénoncé un accord militaire avec Paris et obtenu le départ de son armée, longtemps engagée dans la lutte contre les groupes jihadistes.



Le régime a ensuite multiplié les invectives envers la France et s'est tourné vers de nouveaux partenaires, comme la Russie, la Turquie et l'Iran. Si le gouvernement burkinabé accuse Paris d'"activisme incessant" contre ses intérêts, il assure que les relations entre les peuples ne sont pas concernées. Selon le ministère français des Affaires étrangères, plus de 2.000 Français sont inscrits au registre consulaire au Burkina, quand plus de 6.000 ressortissants burkinabè vivent dans l'Hexagone.



Les relations économiques pas concernées ?



La junte affirme que sa décision visait "exclusivement le cadre institutionnel" et ne remettait "nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux" entre les deux pays. À Ouagadougou, le lycée français et l'Institut de recherche et de développement (IRD) sont ouverts, quand l'Institut français continue de mener des activités hors de son site.



Sur le plan économique, les relations "doivent normalement continuer car elles engagent des personnes individuelles ou en tout cas des sociétés privées", indique une source diplomatique à l’AFP. "Ces opérateurs économiques ont généralement la double nationalité qui leur donne droit à certaines facilités".



Le Burkina Faso comptait 59 filiales de groupes français en 2022, indique le ministère français de l'Economie sur son site qui précise que les échanges commerciaux entre les deux pays sont en baisse ces dernières années. Les importations françaises, "marginales" d'après le ministère, concernent principalement des produits agroalimentaires. Ses exportations au Burkina portent sur des équipements mécaniques et matériels et des produits pharmaceutiques.