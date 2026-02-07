Aveux, audios... : Ce que Pape Cheikh Diallo a dit aux enquêteurs

Les enquêteurs ont découvert des audio compromettants contre Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé lors de l'exploitation des téléphones portables saisis.



Confronté aux éléments de l'enquête lors de son premier interrogatoire, l'animateur-présentateur de télévision a reconnu sans ambages les faits.



« Je le fais indépendamment de ma volonté parce que c'est une habitude chez moi. Je ne peux plus m'en départir », a-t-il déclaré lors de son audition, d'après l'enquête de la gendarmerie nationale.

Interrogé sur l'identité de ses partenaires, il aurait refusé de communiquer des noms. Toutefois, le chanteur Djiby Dramé aurait confié aux enquêteurs avoir connaissance du couple entre Pape Cheikh Diallo et Doudou Lamine Dieng, employé du secteur bancaire .





Vers la conduite des suspects au parquet

Poursuivis pour association de malfaiteurs, acte contre nature avec transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui, les 12 suspects devraient être présentés ce lundi au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, sauf changement de programme.











































































