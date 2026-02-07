Voici le banquier, Doudou Dieng, qui vivait en concubinage avec Pape Cheikh Diallo, finalement arrêté !

SOLO MÉDIAS GROUPE, qui a activé ses réseaux de renseignements depuis l’éclatement de ce scandale de gays, dévoile l’image de Doudou Dieng. Lequel, mis aux arrêts par les perspicaces pandores de la brigade de Keur Massar, est passé à table.



En termes clairs, Doudou Dieng a avoué aux enquêteurs de la maréchaussée qu’il vivait en concubinage avec l’animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo. Ce dernier, cravaté, n’a pas nié .



Le présentateur de “Quartier Général”, compte tenu des preuves, notamment les messages entre autres échanges watsap, a fini par cracher le morceau. En d’autres termes, il a reconnu les faits on ne peut plus gravissimes qui lui sont reprochés.



Pour rappel, l’animateur Pape Cheikh Diallo de la TFM a été interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar le samedi 7 février 2026. Son nom a été cité par un banquier, Doudou Lamine Dieng, précédemment arrêté, qui a affirmé aux enquêteurs entretenir une relation de couple avec l’animateur.



L’interpellation s’inscrit dans le cadre du démantèlement d’un réseau de présumés homosexuels. Les charges visées incluraient l’association de malfaiteurs, les actes contre nature et la transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés.



Au total, 12 individus ont été placés en garde à vue dans ce dossier, dont l’artiste Djiby Dramé.



Un scandale, qui défraye la chronique, loin de connaitre son épilogue.



Affaire à suivre…



Mamadou Ndiaye