BAL 2024 : L’AS DOUANES TRIOMPHE SUR APR RWANDA ET VALIDE SON BILLET POUR KIGALI

Dans un duel crucial de la Basketball Africa League (BAL) 2024, l’AS Douanes a réussi un exploit majeur en dominant son homologue rwandais, décrochant ainsi son ticket pour Kigali.



Avant ce match décisif, l’AS Douanes était sous pression, n’ayant pas le droit à l’erreur. Les joueurs ont su corriger leurs erreurs pour dominer leur dernier match dans la conférence Sahara de bout en bout et terminer à la 2e place.





Après une performance décevante lors de leur précédente rencontre, perdue, l’AS Douanes a rectifié le tir. Grâce à une défense agressive et un meilleur jeu offensif, l’équipe a pris le dessus sur son adversaire. Les ajustements tactiques, notamment le changement dans le cinq majeur, se sont avérés payants.



Mike Fofana a brillé avec 15 points marqués dans la première période, souvent alimenté par les 5 passes décisives de Harouna Abdoulaye. De plus, Madut Akec s’est illustré avec 5 rebonds et 11 points. Les Gabelous ont remporté tous les quarts-temps (23-18 ; 44-28).



Au retour des vestiaires, l’AS Douanes a maintenu la pression. Avec un début de période marqué par un 7-0 d’attaque, l’équipe a continué sur sa lancée. Il a fallu attendre la fin de la 3e minute pour voir un panier marqué par l’équipe rwandaise.



Malgré quelques tentatives de réduction de l’écart de la part de l’APR, les joueurs d’AS Douanes, sous la direction de Mike Fofana, sont restés maîtres du jeu. Le dernier quart-temps a été une formalité pour l’AS Douanes, permettant au coach Mamadou Gueye Pabi de faire tourner son effectif. Abdou Aziz Sy et Khadim Rassoul Mboup, issus du programme BAL Elevate, ont ainsi eu l’occasion de faire leurs premiers pas sur le terrain.



Le Président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Rwandais Paul Kagamé ont assisté à ce dernier match de la conférence Sahara de la basketball Africa League. Un match plaisant et très rythmé sous le regard des supporters de marque que sont les chefs d’État Diomaye et Kagamé.

































































