BASKETBALL : Yacine Diop rejoint le Yalova VIP Gençlik Spor Kulübü en Turkish Basketball League

L’agence Booster Talent a annoncé, dans un communiqué daté du 8 octobre 2024, la signature de l'internationale sénégalaise Yacine Diop avec le Yalova VIP Gençlik Spor Kulübü en Turkish Basketball League, coïncidant avec son anniversaire. Ancienne étudiante à l'Université de Pittsburgh et à l'Université de Louisville, Yacine a connu un parcours impressionnant, ayant joué dans des championnats en Russie, en France et en Égypte. Elle a été désignée meilleure joueuse du Championnat d'Afrique U18 en 2012, a remporté des médailles d'argent aux Afrobasket en 2019 et 2023, et a été couronnée championne de la FIBA African Women Basketball League en 2023.

Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec Creathlete Sports Group, Dreamcatch Management et son manager, Aïda Ndiaye. À l’aube de cette nouvelle étape de sa carrière, Yacine Diop est prête à relever le défi en Turquie



















































