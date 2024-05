BNDE :Le directeur général Abdoulaye Niane limogé, alors Directeur de Campagne de Pastef, avait abandonné Sonko pour rejoindre...Macky

" La route tourne ", a-t-on coutume de lancer à ceux qui nous ont surpassés, blessés ou trahis.

En termes clairs, il se dit dans les cafés, entre autres milieux selects fréquentés que l' expert en fiscalité et inspecteur des impôts et des domaines ,Abdoulaye Niane, viré de la BNDE " n'a que ce qu'il mérite", "il a trahi ", Niane a misé sur le mauvais cheval"... entre autres interprétations glanées peu après son "limogeage sans surprise".



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, le chef de file du parti Les Patefs avait choisi Dr Abdoulaye Niane et Mme Yacine Fall (actuelle patronne de la Diplomatie Sénégalaise) comme Directeurs de Campagne lors de la présidentielle de 2019.

Mais, à la surprise générale, il rejoindra la mouvance présidentielle avant d'être promu par Macky directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE).



À l'image d'un Bassirou Diomaye Diakhaar Faye ou par exemple d'un certain "Limousine" (un des préposés à la sécurité de Sonko), avoir le courage de se battre ensemble pour gagner et faire corps pour cela avec son chef, son patron, et faire preuve de loyauté contre vents et marées sont des qualités que manifestement plusieurs personnes n’ont pas.



Inutile d'être devin pour subodorer que le gars viré comme un malpropre continue à s'en mordre les doigts.

Pour rappel, précédemment directeur adjoint de la Banque islamique du Sénégal, Mamadou Faye va succéder à M. Niane à la tête de la BNDE













