Babacar Diop de la JDS menace de porter plainte contre Tanor

Le nombre exact de responsables et membres exclus du Parti socialiste ne doit pas faire 65, puisque le leader de la Jds, Babacar Diop, concerné par cette mesure, rappelle avoir quitté le parti senghorien depuis octobre 2017.

«Pour rappel, dans une correspondance en date du 30 octobre 2017 adressée à M. Ousmane Tanor Dieng, déposée à la Maison du parti et rendue publique à l’époque, la Jds avait déjà annoncé sa désaffiliation du Parti socialiste. Il ne fait donc aucun doute que c’est par notre volonté, et de manière souveraine, que nous avons quitté ce parti », rappelle le communiqué de la Jds.



«Dès lors, consacrer de manière officielle et sans équivoque notre départ du Parti socialiste, et voir le nom de notre Secrétaire général associé à la liste des responsables exclus de ce parti, suscite en nous le plus grand étonnement», fait remarquer le texte.