Baisse du coût de la vie : les avis partagés des commerçants et clients au Marché Tilène

En conseil des ministres du 24 avril 2024, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a instruit son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réduction du coût de la vie d’ici le 15 mai 2024. Il s’agit du panier de la ménagère et de la location entre autres…



C’est dans ce contexte que l’équipe de Dakaractu s’est déplacée au marché pour rencontrer les commerçants et les clients dans le but de recueillir leurs avis. Si certains d’entre eux ont salué cette initiative prise par le nouveau régime en place, d’autres par contre trouvent que c’est prématuré de parler de réduction, quand bien même ils comptent se conformer à ces mesures.















































