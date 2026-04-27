Bargny : comment une Gambienne a dépouillé un riche commerçant de 673 millions F CFA

Les éléments du commissariat de Guédiawaye chargés du dossier n’ont pas eu besoin d’aller chercher ou de convoquer la mise en cause. Celle-ci leur a été servie sur un plateau par le plaignant. Dans des conditions non précisées par L’Observateur, qui évoque cette affaire dans son édition de ce lundi, M. Ndiaye a conduit A. S. Tréra jusqu’au poste de police avant de déposer plainte contre elle pour escroquerie. Le premier est un riche commerçant grossiste établi à Bargny. La seconde, une femme d’affaires gambienne.

Ils ont noué leur relation d’affaires à Touba en 2023, rembobine le quotidien du Groupe futurs médias. «Le grossiste lui fournit du lait en poudre qu’elle charge depuis ses entrepôts de Bargny pour les revendre en Gambie. Mais au fil des mois, la commerçante accumule les retards de paiement», rapporte le journal, invoquant une ardoise de 200 millions de francs CFA.

Malgré ce passif, poursuit la même source, A. S. Tréra convainc M. Ndiaye, en février 2026, de lui confier un stock de riz d’une valeur de 330 millions. L’idée était de vendre la denrée et de remettre au commerçant sa part. «Aucun versement n’arrive, pointe L’Observateur. Inquiet, ce dernier se rend à Banjul. A. S. Tréra a déjà écoulé le riz et utilisé les fonds pour importer ses propres conteneurs depuis l’Europe.»

Ce n’est pas tout. Quelques semaines seulement après l’histoire du riz, la femme d’affaires rend visite au commerçant. Ce dernier espère un règlement des sommes dues. Erreur. D’après le récit de L’Observateur, A. S. Tréra lui explique qu’elle a sous la main un important stock de riz en Gambie et qu’elle peine à mobiliser les 39 millions de francs CFA nécessaires pour son dédouanement.

«Pour rassurer son fournisseur, elle propose que la somme soit remise à son frère, A. Tréra, domicilié à Sacré Cœur. Celui-ci serait chargé de se rendre en Gambie pour régler le dédouanement. Mais une fois de plus, la commerçante ne respecte pas sa parole. M. Ndiaye, dépouillé, se rend au commissariat de Guédiawaye avec la commerçante gambienne.»

Selon les calculs du plaignant, le préjudice est estimé à 673 millions 800 mille francs CFA, informe L’Observateur. Qui indique que A. S. Tréra a été placée en garde à vue, sur ordre du procureur de Pikine/Guédiawaye, malgré son engagement de régler tout ou partie de sa dette dans «quelques semaines».















































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