Cité Mixta : Une Franco-Sénégalaise arrêtée avec du haschich

Dans la nuit du samedi 25 avril 2026, une Franco-Sénégalaise âgée de 20 ans a été interpellée par la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement des Parcelles-Assainies à la cité Mixta, en possession de haschich. Elle a depuis été déférée au parquet de Dakar.



Au cours d'une patrouille nocturne dans leur secteur de compétence, des policiers aperçoivent une jeune femme qui vient de descendre d'un taxi à la cité Mixta. Soumise à un contrôle de routine, la fouille de son sac révèle une boulette de haschich de 0,5 g. Elle est aussitôt maîtrisée et conduite au commissariat pour les besoins de l'enquête. La mise en cause est E. M. Kounta, technicienne décoratrice d'intérieur domiciliée à Dieuppeul.



Lors de son interrogatoire, elle a reconnu les faits et a déclaré avoir acheté la drogue auprès d'un résidant de Dieuppeul. Mais le transport sur les lieux n'a pas permis de mettre la main sur le vendeur présumé qui fait l'objet d'une recherche par les limiers.

À l'issue de sa garde à vue, E. M. Kounta a été déférée au parquet de Dakar pour détention et usage de drogue

















































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