Poursuivi par Dame Amar pour retrait frauduleux de plus de ...15000 euros sur son compte, chantage etc... , le fils d'Idrissa Seck (Pape Abdoulaye) encore arrêté

Le scénario, qui vaut à Pape Abdoulaye Seck son arrestation et son placement en position de garde à vue, relève d'une escroquerie bancaire majeure (souvent qualifiée de fraude) et de vol, passibles de sanctions pénales très lourdes.



En effet, il est poursuivi par Dame Amar fils du regretté Ameth Amar. Le plaignant, nous revient-il, lui reproche d'avoir utilisé frauduleusement sa carte bancaire.



Dans sa plainte déposée au niveau des limiers, précisément de la cybersécurité, le sieur Amar reproche au fils d'Idrissa Seck d'avoir chipé sa carte bancaire lors de son séjour en France. Le préjudice est estimé à plus de 15.000 euros retiré du compte de Dame Amar.



Pis, Dame Amar poursuit le rejeton de l'ancien Pm pour chantage , atteinte à l'intimité de sa vie privée, entre autres des délits graves lourdement sanctionnés par le Code pénal.



Il l'aurait filmé au pays de Marianne sans son consentement lorsqu'il était en petite tenue en compagnie de filles au cours d'une soirée arrosée .



Au moment où ces lignes sont écrites, Pape Abdoulaye Seck est entre les mains de la police (en position de garde à vue) et il sera présenté demain au procureur de la République.



Affaire à suivre ...









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